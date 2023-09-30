У Повітряних силах розповіли, що під час цієї атаки ворог запускав "Шахеди" лиш з одного напрямку. Однак повітряних цілей було багато.
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Усі дрони-камікадзе летіли з окупованого Криму
У ніч на 30 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну російські загарбники випустили ударні БпЛА типу "Шахед" з південного напрямку – цілі були випущені з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Загалом цієї ночі було зафіксовано близько 40 "Шахедів" – нашим захисникам вдалося збити 30 з них.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 30 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей,
– повідомили у Повітряних силах.
Що відомо про нічну атаку
- Росія ввечері 29 вересня випустила по Україні кілька груп "Шахедів", у деяких регіонах лунали вибухи. Зранку 30 вересня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що основною ціллю росіян було Подунав'я, а саме припортова інфраструктура цього напрямку.
- Проте цієї ночі дрони маневрували та намагались обійти систему ППО, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України і їм це навіть вдалося. Окупанти влучили в об'єкт інфраструктури Калинівської громади у Вінницькій області, на місці влучання спалахнула пожежа.
- Сили оборони півдня України повідомили, що сили та засоби ППО найбільше "Шахедів" збили саме над Вінницькою областю – аж 20 повітряних цілей. Також 6 дронів було збито на Одещині та ще 4 – на Миколаївщині.
- Через нічний обстріл "Укрзалізниці" довелось затримати багато поїздів. Однак наразі рух усіх поїздів вже відновлений.