У Повітряних силах розповіли, що під час цієї атаки ворог запускав "Шахеди" лиш з одного напрямку. Однак повітряних цілей було багато.

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Усі дрони-камікадзе летіли з окупованого Криму

У ніч на 30 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну російські загарбники випустили ударні БпЛА типу "Шахед" з південного напрямку – цілі були випущені з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Загалом цієї ночі було зафіксовано близько 40 "Шахедів" – нашим захисникам вдалося збити 30 з них.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 30 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей,

– повідомили у Повітряних силах.

Що відомо про нічну атаку