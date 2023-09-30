Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що ситуація на Півдні була неспокійною, оскільки лунали повітряні тривоги й мешканці спостерігали атаку "Шахедами". Зокрема, росіяни в черговий раз застосували ударні безпілотники, пише 24 Канал.

Дивіться також Під ударом були південні й центральні регіони України: що відомо про атаку "Шахедами" 28 вересня

Що відомо про атаку росіян дронами

Голова Об'єднаного пресцентру сил оборони "Південь" розповіла, що ворог випускав ударні безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря, і з мису Чауда в Криму.

Безпілотники були знову спрямовані на Південь Одещини, знову були спрямовані за непростими маршрутами. В тому числі, маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України,

– пояснила речниця.

За її словами, результати атаки ще підбиваються. Проте вже наразі зрозуміло, що атака була досить потужною, адже росіяни застосували понад 20 безпілотників і орієнтовно 20 – було знищено.

Навіщо та куди б'є ворог

Наталія Гуменюк пояснила, що пріоритетом ворога залишається Подунав'я – припортова інфраструктура відповідного напрямку, який ворогу не дає спокою за зерновою ініціативою. Окрім того, росіяни шукають об'єкти критичної та іншої важливої інфраструктури, ураження яких може суттєво вплинути в тому числі на економіку регіонів.

На жаль, відбулося влучання в один з об'єктів інфраструктури на Вінниччині, але пожежа вже ліквідована. І евакуація, яка проводилась для безпеки людей, не була критичною,

– пояснила капітан 1 рангу.

Що відомо про нічну атаку росіян "Шахедами"