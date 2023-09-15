Про вибухи повідомив кореспондент Суспільного з місця подій орієнтовно о 6:18 ранку.

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"На Вінниччині було чутно звук вибуху", – йдеться в повідомленні.

Повідомлень від ОВА наразі не було. Закликаємо жителів області не фотографувати роботу ППО чи можливі влучання.

Раніше у Повітряних силах попередили, що Вінницькій та Черкаській області загрожують ворожі ударні дрони, та закликали людей перебувати в укриттях.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що згодом кореспонденти повідомили також про вибухи на Хмельниччині. У Повітряних силах та ОВА Хмельницького уточнили, що в області працює ППО.