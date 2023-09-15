О взрывах сообщил корреспондент Суспільного с места происшествий ориентировочно в 6:18 утра.

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"В Винницкой области был слышен звук взрыва", – говорится в сообщении.

Сообщений от ОВА пока не было. Призываем жителей области не фотографировать работу ПВО или возможные попадания.

Ранее в Воздушных силах предупредили, что Винницкой и Черкасской области угрожают вражеские ударные дроны и призывали людей находиться в укрытиях.

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Отметим, что впоследствии корреспонденты сообщили также о взрывах в Хмельницкой области. В воздушных силах и ОВА Хмельницкого уточнили, что в области работает ПВО.