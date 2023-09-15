Об этом сообщил корреспондент Суспільного. Впоследствии в воздушных силах подтвердили взрывы, но уточнили, что это работа противовоздушной обороны.
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"Хмельницкая область – работа ПВО. Оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении командования Воздушных сил.
В ОВА тоже сообщили о работе ПВО в области
В областной военной администрации Хмельницкого тоже сообщили о взрывах. В частности, первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин отметил, что в области работает ПВО.
"В области был слышен взрыв. Работает ПВО. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях", – сообщил Тюрин.
Повторные взрывы
Ориентировочно в 7.14 в Хмельницкой области прогремели повторные взрывы. Об этом сообщил корреспондент Суспільного.
"В Хмельницкой области повторные взрывы", – отметили в сообщении.
Других деталей пока не было.
Отметим, что отбоя воздушной тревоги не было! Жителям региона следует оставаться в укрытиях.
Воздушная тревога продолжается
- Ночью против 15 сентября в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угроз атак российскими ударными дронами.
- Беспилотники сменили направление движения: сначала они двигались на Юго-Востоке страны.
- О взрывах также сообщали в Винницкой области. В то же время, уточнений о работе ПВО не было. Были ли в области прилеты – тоже пока неизвестно. Следует дождаться официальной информации от Генштаба.
Враг ищет новую тактику
В эфире телемарафона руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что, как правило, враг запускает дроны с восточного побережья Азовского моря и Крыма.
По ее словам, последствия работы военных в этой зоне ответственности неплохие, попадания не допущены. Спикер подчеркнула, что командование неоднократно отмечало, что Россия будет продолжать атаки и для этого будет использовать новые маневры, новую тактику.