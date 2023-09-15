Про це повідомив з місця подій кореспондент Суспільного. Згодом у Повітряних силах підтвердили вибухи, але уточнили, що це робота Протиповітряної оборони.
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"Хмельниччина – робота ППО. Залишайтеся в укриттях", – ідеться в повідомленні командування Повітряних сил.
В ОВА теж повідомили про роботу ППО в області
В обласній військовій адміністрації Хмельницького теж повідомили про вибухи. Зокрема, перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін зазначив, що в області працює ППО.
"В області було чутно вибух. Працює ППО. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях", – повідомив Тюрін.
Повторні вибухи
Орієнтовно о 7:14 в Хмельницькій області прогриміли повторні вибухи. Про це повідомив кореспондент Суспільного.
"На Хмельниччині повторні вибухи", – зазначили в повідомленні.
Інших деталей поки не було.
Нова атака дронами: головне
- Вночі проти 15 вересня в низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу атак російськими ударними дронами.
- Безпілотники змінили напрямок руху: спочатку вони рухалися на Південному Сході країни.
- Про вибухи також повідомляли у Вінничині. Водночас уточнень про роботу ППО не було. Чи були в області прильоти – теж наразі невідомо. Варто дочекатись офіційної інформації від Генштабу.
Ворог шукає нову тактику
В ефірі телемарафону керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що як правило, ворог запускає дрони зі східного узбережжя Азовського моря та Криму.
За її словами, наслідки роботи військових в цій зоні відповідальності непогані, влучань не допущено. Речниця наголосила, що командування не одноразово наголошувало, що Росія продовжуватиме атаки і для цього буде використовувати нові маневри, нову тактику.