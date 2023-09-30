Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что ситуация на Юге была неспокойной, поскольку звучали воздушные тревоги и жители наблюдали атаку "Шахедами". В частности, россияне в очередной раз применили ударные беспилотники, пишет 24 канал.

Под ударом были южные и центральные регионы Украины: что известно об атаке "Шахедами" 28 сентября

Что известно об атаке россиян дронами

Глава Объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" рассказала, что враг выпускал ударные беспилотники с восточного побережья Азовского моря и с мыса Чауда в Крыму.

Беспилотники были снова направлены на Юг Одесщины, снова были направлены по непростым маршрутам. В том числе, маневрируя, пытались обойти систему противовоздушной обороны для того, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины,

– объяснила спикера.

По ее словам, результаты атаки еще подводятся. Однако уже понятно, что атака была достаточно мощной, ведь россияне применили более 20 беспилотников и ориентировочно 20 – были уничтожены.

Зачем и куда бьет враг

Наталья Гуменюк объяснила, что приоритетом врага остается Подунавье – припортовая инфраструктура соответствующего направления, которое врагу не дает покоя за зерновой инициативой. Кроме того, россияне ищут объекты критической и другой важной инфраструктуры, поражение которых может оказать существенное влияние, в том числе на экономику регионов.

К сожалению, произошло попадание в один из объектов инфраструктуры в Винницкой области, но пожар уже ликвидирован. И эвакуация, которая проводилась для безопасности людей, не была критической,

– объяснила капитан 1 ранга.

Что известно о ночной атаке россиян "Шахедами"