Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Уже ближе к 21:00 воздушную тревогу объявили на Юге Украины. Находитесь в укрытиях, чтобы не рисковать своей жизнью.

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Что известно об атаке "Шахедами"

20:51 Воздушные силы отметили, что в Херсонской и Николаевской области – "угроза применения врагом ударных БПЛА".

20:50 Известно, что воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Херсонской областях. Очевидно, "Шахеды" уже на подлете, поэтому жителей призывают находиться в укрытиях, чтобы не рисковать собственными жизнями.

20:21 Воздушные силы ВСУ пишут, что зафиксировали запуск российскими военными нескольких групп "Шахедов". Дроны-камикадзе враг запустил из района полигона Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Обратим внимание, что вечером 28 сентября была угроза враждебного объекта в небе над Николаевщиной. Известно, что он подлетал, но воздушную тревогу не объявляли. Вскоре стало известно, что возникла техническая неисправность с оглашением воздушной тревоги в регионе.

"Шахеды" модернизировали, их не будет слышно

Обратим внимание на то, что СМИ сообщают о модернизации иранских дронов. Собственно, они больше не будут издавать звуки, по которым их называют в народе "мопедами".

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, насколько это усложнит работу нашим защитникам. Она подтвердила, что в новых партиях Иран передаст России дроны, которые больше не дребезжат в воздухе. Она также добавила, что характерным звуком был один из факторов, который помогал выявлять "Шахеды" и сбивать их.

Но на самом деле это не главный фактор, по которому ориентируются мобильные огневые группы. Один из ярких – это да, и очевидно, что враг с ним работал для того, чтобы его убрать как дополнительную помощь ориентированию ПВО,

– заявила Гуменюк.

В то же время Гуменюк подчеркнула, что наши военные тоже "не сидели, сложа руки". Они "изыскивали способы обнаружения, способы наведения, способы реагирования и уничтожения этих боеприпасов".