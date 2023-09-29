С приближением отопительного сезона Россия начала интенсивнее атаковать Украину "дронами – камикадзе". Более того, враг намеренно обновил "Шахеды", чтобы их было труднее сбивать, передает 24 Канал.
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На их действия у нас – противодействие
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в телемарафоне подтвердила, что в новых партиях Иран передаст России дроны, которые больше не дребезжат, как мопеды. Чиновница подтвердила, что звук, издаваемый этими беспилотниками, был одним из факторов, который помогал их обнаруживать и сбивать.
Но на самом деле это не главный фактор, по которому ориентируются мобильные огневые группы. Один из ярких – это да, и очевидно, что враг с ним работал для того, чтобы его убрать как дополнительную помощь ориентированию ПВО,
– заявила Гуменюк.
В то же время, отметила чиновница, наши военные тоже "не сидели, сложа руки" и "выискивали способы обнаружения, способы наведения, способы реагирования и уничтожения этих боеприпасов".
Поэтому, по словам Гуменюк, на все их модификации готовы ответы, которые будут применены во время работы по этим воздушным целям.
Последняя атака "Шахедов" в Украине: что известно
- В ночь на 28 сентября россияне запустили по Украине 44 ударных беспилотника. Они летели в южные и центральные регионы Украины. Силам ПВО удалось уничтожить 34 "Шахеда". В Одесской области разрушений и пострадавших нет. В Николаевской области повреждено хозяйственное сооружение.
- Сергей Братчук отметил, что противник пытался максимально запутать силы ПВО, потому использовал смешанные маршруты.
- В Воздушных силах неоднократно заявляли о намерениях России увеличить атаки именно дронами. По словам Юрия Игната, у врага есть возможности производить собственные ударные беспилотники. Поэтому тема усиления ПВО Украины всегда ключевая во время международных встреч, в частности, в формате "Рамштайн".