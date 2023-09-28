Об этом 24 Каналу заявил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, массированный налет дронов на Юг был предсказуем.

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"Это атака смешанных и запутанных маршрутов, потому что враг "Шахедами" пытался максимально запутать силы ПВО, Силы обороны, мобильные подразделения", – подчеркнул спикер.

Максимально сбивали вражеские дроны

Сергей Братчук отметил, что враг заходил "Шахедами" с севера, что было достаточно необычно. Обычно враг пытается атаковать либо Одессу, либо южные районы области.

Все, что могли, максимально сбивали. Надо поблагодарить наших собратьев за то, что выполнили такую работу. Это действительно был массированный налет. Предполагаемый, потому что несколько дней назад военные транспортные самолеты России отбывали из Тегерана в Москву. Понимаем, что, вероятнее всего, это были дроны-камикадзе, в частности,

– сказал он.

Братчук о массированном налете дронов на Юг: смотрите видео

Россия массированно атаковала Украину дронами: коротко