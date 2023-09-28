По предварительным данным, возникла техническая неисправность с оглашением воздушной тревоги. Точную причину сбоя пока не выяснили.

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В Николаевской области не объявили тревогу во время угрозы

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что что-то непонятное произошло с объявлением воздушной тревоги в области. В то же время, в тот момент в регионе была угроза с неба.

Воздушный объект, возможно, беспилотник "Шахед", подлетает с Запада в Николаевскую область,

– сказал он.

Около 19:18 Ким подчеркнул, что вражеского воздушного объекта в небе уже не было. Пока неизвестно, сбили ли его украинские силы противовоздушной обороны, или это была российская фальш-цель.

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