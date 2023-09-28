По предварительным данным, возникла техническая неисправность с оглашением воздушной тревоги. Точную причину сбоя пока не выяснили.
Заметьте Под ударом были южные и центральные регионы Украины: что известно об атаке "Шахедами" 28 сентября
В Николаевской области не объявили тревогу во время угрозы
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что что-то непонятное произошло с объявлением воздушной тревоги в области. В то же время, в тот момент в регионе была угроза с неба.
Воздушный объект, возможно, беспилотник "Шахед", подлетает с Запада в Николаевскую область,
– сказал он.
Около 19:18 Ким подчеркнул, что вражеского воздушного объекта в небе уже не было. Пока неизвестно, сбили ли его украинские силы противовоздушной обороны, или это была российская фальш-цель.
Ранее россияне в очередной раз атаковали Николаевскую область
- В южных регионах Украины вечером 27 сентября объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Их россияне запустили из района Черного моря.
- Уже 28 сентября взрывы слышались в Одесской и Николаевской областях. В конце концов, отбои прозвучали ориентировочно в 3 ночи того же дня.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что противовоздушная оборона в Николаевской области сбивала 22 вражеских беспилотника в небе. В то же время после падения обломков в регионе есть возгорание нескольких зданий.
- В частности, в Сухоеланецкой громаде вследствие падения обломков вражеского летательного аппарата повреждена линия электроснабжения, а в Степовской громаде – общественное сооружение. Пострадавших в результате атаки в регионе нет.
- В конце концов в Воздушных силах утром 28 сентября отметили, что российские захватчики всего запустили по Украине 44 "Шахеда". Однако нашим защитникам неба удалось уничтожить 34 беспилотника врага.