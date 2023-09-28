Несмотря на это, в результате этой атаки в Кировоградской области все же есть попадание. Последствия этого обстрела ликвидируют оперативные службы нашего государства.

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В Николаевской области уничтожили "Шахеды"

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что днем 27 и ночью 28 сентября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 22 вражеские воздушные цели.

Уничтожены два разведывательных БПЛА типа "Орлан" и 20 ударных беспилотников "Шахед",

– сказал он.

В частности, Ким подчеркнул, что в Сухоеланецкой общине, в результате падения обломков вражеского летательного аппарата, сбитого силами ПВО, повреждена линия электроснабжения. Пострадавших в результате обстрела нет.

Кроме того, в Степовской общине Николаевской области после падения обломков вражеского БПЛА повреждено хозяйственное сооружение. Сообщения о пострадавших, по словам главы ОВА, не поступали.

Напоследок Ким рассказал, что российские оккупанты также вечером 27 сентября нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего произошло попадание в объект инфраструктуры на окраинах города. Также утром 28 сентября вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины.

В Кировоградской области есть попадание после атаки

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович рассказал, что область пережила сложную ночь. По его словам, атака вражескими "Шахедами" не обошла стороной и Кировоградскую область.

"Часть шахедов над областью уничтожена. Однако есть и попадание", – подчеркнул он.

Райкович подчеркнул, что предварительно обошлось без погибших, травмированных и повреждения гражданской инфраструктуры в результате этого обстрела. Он заверил, что на месте происшествия работают все соответствующие службы.

Напоследок он поблагодарил Вооруженные Силы Украины за то, что мы живы. Он отметил, что все вместе украинцы сильны, а также, что наше государство победит оккупанта.

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