За попередніми даними, виникла технічна несправність з оголошенням повітряної тривоги. Точної причини збою поки що не з'ясували.

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У Миколаївській області не оголосили тривогу під час загрози

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що щось незрозуміле трапилося з оголошенням повітряної тривоги в області. Водночас на той момент в регіоні була загроза з неба.

Повітряний об'єкт, можливо безпілотник "Шахед", підлітає із Заходу до Миколаївщини,

– сказав він.

Близько 19:18 Кім наголосив, що ворожого повітряного об'єкта у небі вже не було. Наразі достеменно невідомо, чи його збили українські сили протиповітряної оборони, чи це була російська фальш-ціль.

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