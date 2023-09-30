Ворог запустив дрони-камікадзе з мису Чауда, що на півострові Крим. Частина з баражуючих боєприпасів летіла на Вінниччину. Відомо, що в області лунали вибухи. Згодом надійшла інформація про прильоти.

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Що відомо про прильоти

Про них розповіли у Калинівській міській раді. На її офіційній сторінці у фейсбуці зазначили, що, на жаль, є прильоти. Мешканців закликали зберігати спокій, а також перебувати в укриттях доти, поки не буде відбою.

Міський голова знаходиться на місці подій. Нічого не коментуйте у соціальних мережах та не виставляйте фото,

– йдеться у дописі.

Сергій Борзов ближче до 2 ночі додав, що ворог влучив в об'єкт інфраструктури.

Звернімо увагу, що о 00:08 Повітряні сили попередили мешканців Вінниці про загрозу атак дронами-камікадзе "Шахед". Містян закликали перебувати в укриттях.

О 01:10 глава ОВА Сергій Борзов закликав до відбою не покидати укриттів. Він наголосив, що росіяни завдають ударів з повітря. Тим часом Сили оборони та всі служби області виконують свою роботу.

Вже о 00:17 кореспонденти "Суспільного" розповіли, що на Вінниччині пролунав звук вибуху. Ймовірно, то була робота ППО.

О 01:05 повідомили про повторні вибухи на Вінниччині.

О 01:42 у Повітряних силах вкотре звернулися до мешканців Вінниччини та зазначили, що в їхньому повітряному просторі все ще перебувають дрони-камікадзе.

А о 01:45 моніторингові канали зазначили, що останні "Шахеди" летять у напрямку Калинівки, що на Вінниччині. Будьте максимально обережними.

Станом на 01:50 загроза атаки дронами-камікадзе залишається у двох областях – Хмельницькій і Вінницькій. Також повітряна тривога у Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській. Вона пов'язана з загрозою удару балістикою. Будьте обережними та не покидайте укриттів.