Впродовж минулої доби на фронті відбулося 44 бойових зіткнень. У Генштабі розповіли, що відбувалося на різних напрямках минулої доби.

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Війна Росії з Україною: ситуація на різних напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, а ще нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку ворог безрезультатно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.

Ситуація біля Бахмута: карта

На Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках противник здійснив понад 20 невдалих атак в районах Тоненького, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського Донецької області. Також безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Авдіївки Донецької області.

Де ворог найбільше атакує на Донеччині: карта

На Запорізькому напрямку російські загарбники намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

Ситуація біля Роботиного: карта

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Наступ ЗСУ продовжується

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та штурм ворога на Бахмутському напрямку, завдаючи окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Тим часом на Херсонському напрямку наші воїни продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.