Війна Росії з Україною: ситуація на різних напрямках
Ситуація біля Бахмута: карта
Де ворог найбільше атакує на Донеччині: карта
Ситуація біля Роботиного: карта
Наступ ЗСУ продовжується
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та штурм ворога на Бахмутському напрямку, завдаючи окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Тим часом на Херсонському напрямку наші воїни продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.