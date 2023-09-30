Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, яку допомогу надають Україні партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:17, 30 вересня

У Росії кажуть про атаку на Бєлгород та область

Окупанти побідкались, що у Бєлгородській області та у самому місті нібито "працювала ППО". Адже за даними міноборони Росії, що території буцімто атакували 9 снарядами з РСЗВ "Ураган".

00:40, 30 вересня

Брянська область Росії залишилась без світла

У селищі Погар Брянської області Росії "бавовна". Там горіла підстанція, мешканці повідомили, що у них немає світла.

00:18, 30 вересня

Вибухи на Вінниччині

У Вінницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Там була загроза атаки дронами-камікадзе типу "Шахед", які ворог запустив з мису Чауда, що у Криму.

Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури. Люди не постраждали.