Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, яку допомогу надають Україні партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Росії кажуть про атаку на Бєлгород та область
Окупанти побідкались, що у Бєлгородській області та у самому місті нібито "працювала ППО". Адже за даними міноборони Росії, що території буцімто атакували 9 снарядами з РСЗВ "Ураган".
Брянська область Росії залишилась без світла
У селищі Погар Брянської області Росії "бавовна". Там горіла підстанція, мешканці повідомили, що у них немає світла.
Вибухи на Вінниччині
У Вінницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Там була загроза атаки дронами-камікадзе типу "Шахед", які ворог запустив з мису Чауда, що у Криму.
Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури. Люди не постраждали.