00:18, 30 вересня

У Вінницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Там була загроза атаки дронами-камікадзе типу "Шахед", які ворог запустив з мису Чауда, що у Криму.

Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури. Люди не постраждали.