До слова, росіяни уночі випустили понад 20 ударних БпЛА. В ОК "Південь" наголосили, що дрони-камікадзе летіли непростими маршрутами.

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Які рейси затримуються через нічну атаку

В "Укрзалізниці" повідомили, що унаслідок нічної атаки затримуються наступні поїзди:

351/352 Київ-Пас. – Кишинів: +3:00;

77/78 Одеса – Ковель: +2:44;

53/54 Перемишль – Київ-Пас.: +1:57;

109/110 Херсон – Львів: +1:26;

257/258 Чернігів – Івано-Франківськ: +1:10;

259/260 Суми – Івано-Франківськ +1:10;

59/60 Чоп – Київ-Пас.: +0:45;

357/358 Ворохта – Київ-Пас.:+0:45;

105/106 Одеса – Київ-Пас.: +0:41.

Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем,

– мовиться у повідомленні "Укрзалізниці".