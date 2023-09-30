До слова, росіяни уночі випустили понад 20 ударних БпЛА. В ОК "Південь" наголосили, що дрони-камікадзе летіли непростими маршрутами.
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Які рейси затримуються через нічну атаку
В "Укрзалізниці" повідомили, що унаслідок нічної атаки затримуються наступні поїзди:
- 351/352 Київ-Пас. – Кишинів: +3:00;
- 77/78 Одеса – Ковель: +2:44;
- 53/54 Перемишль – Київ-Пас.: +1:57;
- 109/110 Херсон – Львів: +1:26;
- 257/258 Чернігів – Івано-Франківськ: +1:10;
- 259/260 Суми – Івано-Франківськ +1:10;
- 59/60 Чоп – Київ-Пас.: +0:45;
- 357/358 Ворохта – Київ-Пас.:+0:45;
- 105/106 Одеса – Київ-Пас.: +0:41.
Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем,
– мовиться у повідомленні "Укрзалізниці".