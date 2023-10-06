Как мы отметили в начале новости, взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги. То есть у жителей, которые могли быть на улице во время атаки, не было возможности отреагировать на потенциальную угрозу и перейти к укрытиям.

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Воздушная тревога была включена позже

Собственно, в местных СМИ писали, что ракеты летят над городом в 06:45. Сразу же стало известно о том, что в Харькове прогремели взрывы. В ту же минуту ответное сообщение поступило от полиции.

Внимание! В Харькове раздаются взрывы. Пройдите в укрытие. О местах попаданий сообщайте на спецлинию 102. Не выкладывайте видео и фото в сети интернет,

– призывали жителей.

Уже в 06:46 мэр Игорь Терехов отметил, что Харьков под обстрелом. По его словам, есть информация об ударе по центральной части города. В ту же минуту отреагировал глава ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что оккупанты наносят удары, поэтому призвал жителей области находиться в укрытиях.

Обратите внимание, что в городе слышали несколько взрывов. Также в СМИ пишут, что могли лететь ракеты типа С-300, и многие слышали их на сверхмалой высоте.

Воздушную тревогу наконец объявили, но уже в 06:48. Немного погодя стало известно, что взрывы раздавались в Слободском районе города.

"Суспильне" позже сообщило, что в результате атаки пострадал по меньшей мере один человек. Об этом журналистам рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Несколько дней назад Россия тоже атаковала Харьков