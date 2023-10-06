Россияне попали в жилой дом в центре Харькова. К сожалению, из-под завалов достали тело 10-летнего мальчика. Глава МВД Игорь Клименко показал, что осталось от жилищ харьковчан, разрушенных российскими ракетами.

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Попали в жилой дом

Российская ракета попала в жилой дом / Фото Игоря Клименко

Российская ракета попала в жилой дом / Фото Игоря Клименко



Российская ракета попала в жилой дом / Фото Игоря Клименко

Харьков. Очередной прицельный удар России по гражданским людям. Под развалинами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы. 2 человека спасли сотрудники ГСЧС,

– отметил Клименко.

Он добавил, что повреждены два многоквартирных дома, а также разрушен трехэтажный жилой дом. В результате ракетного удара вспыхнул пожар площадью 50 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать огонь.

Как отмечают также журналисты, ракетный удар был настолько сильным, что в квартирах людей дрожали двери и стекла. Собственно, второе попадание врага было по жилому дому.

Последствия ракетного удара по Харькову / Фото областная прокуратура Харьковской области​

В прокуратуре Харьковской области отметили, что начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. По их данным, ранения получили не 16 человек, а 13:

в Киевском районе – шесть человек, в том числе три женщины и три мужчины;

в Основянском районе – 7 человек, в том числе 11-месячный мальчик; к сожалению, тело его 10-летнего брата спасатели достали из-под завалов.

Обратим внимание, что сам ракетный удар произошел в 06:45. Взрывы в Харькове раздались на несколько минут раньше воздушной тревоги. Тогда мэр Игорь Терехов отметил, что враг бьет по центральной части города. Позже стало известно о прилетах и пострадавших в результате атаки.