Окупанти вчинили черговий воєнний злочин, цинічно обстрілявши цивільну інфраструктуру. Цього разу під удар потрапила Харківська область.

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Скільки людей загинуло

За інформацією ЗМІ, у кафе в селі Гроза на Харківщині саме проходив поминальний обід, тож в одному місці зібралося багато людей.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 15:50 з-під завалів дістали тіла 48 загиблих, серед них був 6-річний хлопчик. Поранено щонайменше 6 людей, зокрема 1 дівчинку. Рятувальники продовжують працювати на місці, а медики – допомагати людям. Тим часом стає відомо про нових загиблих: о 16:06 повідомили, що від російського обстрілу загинуло 49 людей, вже о 17:10 кількість жертв зросла до 50, а о 17:39 загинув ще один поранений під час надання медичної допомоги.

24 Канал стежитиме за оновленням інформації і оперативно повідомлятиме своїх читачів про нові деталі.

Остання інформація. Станом на 17:39 5 жовтня кількість загиблих зросла до 51 людини, заявив глава МВС Ігор Клименко. За попередніми даними, по закладу вдарили "Іскандером".

Удар по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення Росії, заявила речниця очільника Харківської ОВА Олена Шаповал.

Володимир Тимошко, начальник ГУНП в Харківській області, зазначив, що на момент удару в магазині-кафе не було жодного військового. Ракета влучила в приміщення, де поминали похованого мешканця села.

Що каже влада

Президент України назвав обстріл показово жорстоким російським злочином і абсолютно свідомим терактом. Він закликав зупинити державу-агресора, посиливши проти неї санкції.

Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!

– висловився Зеленський.

"Терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", – підсумував президент.

Андрій Єрмак написав: "Росіяни – це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей".

Неможливо описати словами цей жах. Мої глибокі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Маємо зупинити російський терор,

– зазначив Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що Росію можуть зупинити тільки злагоджені дії партнерів.

Уже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Харківська обласна прокуратура пообіцяла, що російське зло буде покарано.

Наслідки обстрілу села Гроза на Харківщині 5 жовтня / Світлини Харківської ОВА і Харківської прокуратури

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Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблих та поранених. Росія має понести покарання за всі злочини в Україні.