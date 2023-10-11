СБУ з'ясували, хто скерував ворожий "Іскандер" по кафе-магазину у селі Гроза на Харківщині. Навідниками виявилися місцеві жителі – двоє рідних братів.

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Односельчан допомогли вбити місцеві мешканці

Від початку, коли тільки трапилася ця трагедія, слідчі припускали, що російську ракету міг навести хтось із мешканців села, оскільки удар був дуже точний, а будівля невеликою. Напередодні правоохоронці опитали 50 жителів села Гроза у пошуках корегувальників, – і таки розшукали їх.

Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон. Обидва до липня 2022 року служили у місцевій поліції.

Ще під час окупації селища обоє чоловіків погодилася на співпрацю з росіянами. Як кажуть у СБУ, не за просто так.

Зрадники отримали "посади" у лавах окупаційного "управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області". Один став працювати "водієм конвойної групи", інший – "інспектором дорожньо-патрульної служби".



Перед самим звільненням регіону українськими військовими обидва брати втекли до Росії.

Знали, що буде багато жертв серед цивільних

Брати Мамон, вже перебуваючи на території країни-агресорки, не припинили працювати на користь окупантів. Вони почали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території.

Задля цього вони, як правило, використовували месенджери, в яких провадили з людьми дружні розмови і листування з єдиним наміром – випитати місцерозташування позицій ЗСУ на території деокупованої Харківщини.

На початку жовтня 2023 року зрадники почали збирати інформацію про переховання свого односельчанина – загиблого військового Андрія Козира. Вони чудово розуміли, що на тому поминальному обіді будуть присутні мирні жителі – їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію.

У СБУ оприлюднили скріни листування зрадників / Фото СБУ

З'ясувавши точну дату і місце проведення поминального заходу, Володимир Мамон передав ці дані окупантам. А ті відповідон навели свій "Іскандер-М" прямо по кафе-магазину.

Наразі у прокуратурі готують повідомлення про підозри братам Мамон. Обом – за фактом державної зради. Також Володимиру Мамон додатково інкриміновано пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством та вчинене за попередньою змовою групою осіб.