Трагедія трапилась посеред дня 5 жовтня у селі Гроза Куп'янського району Харківської області. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів у ефірі телемарафону, що ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури о 13:24 5 жовтня, пише 24 Канал.

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Що відомо про трагедію на Харківщині

Цей об'єкт критичної інфраструктури представляв магазин, поруч – кафе. У магазині перебували місцеві мешканці, також місцеві мешканці знаходились безпосередньо в кафе, де проходили поминки за померлим односельцем,

– заявив Клименко.

Міністр розповів, що всього на території об'єкта перебувало орієнтовно 60 осіб. Станом на 16:19 загинуло 49 людей, серед них – 6-річна дівчинка.

Ще сім осіб зазнали тяжких поранень, їх оперують медики. Глава МВС розповів, що станом на 16:19 вони ідентифікували 29 тіл громадян. Всі інші тіла після такого вибуху направили до медичних та експертних закладів Харкова.

Ігор Клименко розповів, що:

на місці події працюють 150 поліцейських, 75 рятувальників, 60 медиків. За його даними, у селі Гроза проживало всього 330 мешканців;

Росія повністю розбила будівлю кафе та магазину в селі Гроза Куп'янського району Харківської області. Окрім того, громадяни, які зазнали поранень, перебували за 50 і більше метрів від споруд. Тому в них важкі осколкові поранення.

Якраз з кожної сім'ї, з кожного двору одна людина була присутня на цьому поминальному обіді. Тому така жахлива трагедія для населеного пункту, для України. І це черговий жахливий воєнний злочин росіян, за який вони мають понести справедливу відповідальність,

– сказав міністр.

Він уточнив, що поки що невідомо, чим вдарили окупанти по Харківщині, там працюють спеціалісти. Та вже зрозуміло, що це була достатньо важка ракета або керована авіаційна бомба, чи фугасна бомба. Також фахівці мають встановити, з чого атакувала Росія – з літака чи артилерією.

Чи були там військові

Жодного військового не було! Ракета окупантів влучила в приміщення, де поминали похованого мешканця села,

– заявив очільник Нацполіції Харківщини.

Володимир Тимошко додав, що там не було жодного військового. Всі люди – місцеві мешканці села.