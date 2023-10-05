Трагедия произошла 5 октября в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал в эфире телемарафона, что враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры в 13:24 5 октября, пишет 24 Канал.

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Что известно о трагедии в Харьковской области

Этот объект критической инфраструктуры представлял магазин, рядом – кафе. В магазине находились местные жители, также местные жители находились непосредственно в кафе, где проходили поминки за умершим односельцем,

– заявил Клименко.

Министр рассказал, что всего на территории объекта находились ориентировочно 60 человек. По состоянию на 16:19 погибли 49 человек, среди них – 6-летняя девочка.

Еще семь человек получили тяжелые ранения, их оперируют медики. Глава МВД рассказал, что по состоянию на 16:19 они идентифицировали 29 тел граждан. Все остальные тела после такого взрыва направили в медицинские и экспертные учреждения Харькова.

Игорь Клименко рассказал, что:

на месте происшествия работают 150 полицейских, 75 спасателей, 60 медиков. По его данным, в селе Гроза проживало всего 330 человек;

Россия полностью разбила здание кафе и магазина в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Кроме того, граждане, которые получили ранения, находились в 50 и более метрах от сооружений. Поэтому у них тяжелые осколочные ранения.

Как раз из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде. Потому такая ужасная трагедия для населенного пункта, для Украины. И это очередное ужасное военное преступление россиян, за которое они должны понести справедливую ответственность,

– сказал министр.

Он уточнил, что пока неизвестно, чем ударили оккупанты по Харьковщине, там работают специалисты. Но уже понятно, что это была достаточно тяжелая ракета или управляемая авиационная бомба или фугасная бомба. Также специалисты должны установить, с чего атаковала Россия – с самолетом или артиллерией.

Были ли там военные

Никакого военного не было! Ракета оккупантов попала в помещение, где поминали похороненного жителя села,

– заявил глава Нацполиции Харьковщины.

Владимир Тимошко добавил, что там не было ни одного военного. Все люди – местные жители села.