Трагедия произошла в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Владимир Зеленский написал, что Россия нанесла ракетный удар.

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Что известно о трагедии в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские захватчики атаковали село Гроза Купянского района ориентировочно в 13:15 5 октября. Враги ударили по кафе и магазину.

Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно осознанный теракт. Купянский район Харьковской области. По состоянию на данный момент известно о более 48 погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Оказывают помощь раненым…

– написал президент Украины ориентировочно в 15:45 5 октября.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что среди погибших есть дети. В частности, Россия убила 6-летнего мальчика. Также по меньшей мере 6 раненых людей, из которых один ребенок – девочка.

Глава Харьковской областной военной администрации рассказал, что по состоянию на 15:50 5 октября на месте работают спасатели, которые продолжают разбирать завалы. Так что количество жертв может возрасти.

К сожалению, Андрей Ермак написал, что к 16:03 уже 49 человек погибли.

Трагедия на Харьковщине / Фото ОВА и из телеграма Владимира Зеленского

(Важно! Не рекомендуем смотреть фото чувствительным людям)

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным погибших и раненых. Россия должна понести наказание за все преступления в Украине.

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