Керівник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов заявив, що понад 50 людей перевірили на причетність до наведення російської ракети на кафе-магазин у Грозі. У цьому селі працювали поліцейські та співробітники СБУ.

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Як проходить розслідування

Болвінов повідомив, що поки обшуки та перевірки не дали результатів. Наразі робота триває.

Підозрюваного немає. У перший день ми провели обшуки. Підтвердити інформацію, що хтось конкретно навів ракету на це місце, офіційно не можу,

– сказав правоохоронець.

За його словами, на причетність до наведення російської ракети перевірили майже всіх, хто був у Грозі. Серед них був і власник кафе. Болвінов заявив, що не було здобуто інформації щодо його ймовірної причетности. Він додав, що внаслідок атаки Росії власник кафе втратив сестру та племінницю.

Зверніть увагу! Існує кілька версій щодо того, як саме Росія змогла вдарити по Грозі. Слідство розглядає варіант з наведенням ракети та інші версії.

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