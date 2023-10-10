Керівник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов спростував російський фейк про загиблих у Грозі. Він розповів правду про жертв агресії Росії на Харківщині.

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Що сказали у Нацполіції

Болвінов заявив, що у той трагічний день у Грозі перепоховували тіло Андрія Козира. Він боронив Україну в лавах ЗСУ та загинув у 2022 році біля Попасної.

Правоохоронець наголосив, що Андрій Козир не був високопосадовцем та не займав високі щаблі в ЗСУ. За його словами, загиблий український воїн був місцевим жителем, а на його поминках зібралися теж місцеві жителі.

Всі вони загинули через російську ракету. Це звичайні люди. Пенсіонери, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі і поранені – цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця,

– зауважив він.

Що цьому передувало

Постпред Росії при ООН Васілій Небензя нещодавно визнав, що країна-агресорка навмисно вдарила по селі Гроза. Російський дипломат спробував виправдати цю атаку у цинічний спосіб.

Небензя заявив, що у цьому селі нібито ховали високопоставленого українського націоналіста. За його словами на похованні начебто було "безліч його спільників-неонацистів".

Варто зауважити, що кремлівський посіпака зачитував фейк з папірця. Під час виступу в ООН у нього трусилися кінцівки.

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