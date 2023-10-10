Керівник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов спростував російський фейк про загиблих у Грозі. Він розповів правду про жертв агресії Росії на Харківщині.
До теми Небензя визнав, що Росія навмисно завдала удару по кафе в Грозі: він назвав цинічну причину
Що сказали у Нацполіції
Болвінов заявив, що у той трагічний день у Грозі перепоховували тіло Андрія Козира. Він боронив Україну в лавах ЗСУ та загинув у 2022 році біля Попасної.
Правоохоронець наголосив, що Андрій Козир не був високопосадовцем та не займав високі щаблі в ЗСУ. За його словами, загиблий український воїн був місцевим жителем, а на його поминках зібралися теж місцеві жителі.
Всі вони загинули через російську ракету. Це звичайні люди. Пенсіонери, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі і поранені – цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця,
– зауважив він.
Що цьому передувало
Постпред Росії при ООН Васілій Небензя нещодавно визнав, що країна-агресорка навмисно вдарила по селі Гроза. Російський дипломат спробував виправдати цю атаку у цинічний спосіб.
Небензя заявив, що у цьому селі нібито ховали високопоставленого українського націоналіста. За його словами на похованні начебто було "безліч його спільників-неонацистів".
Варто зауважити, що кремлівський посіпака зачитував фейк з папірця. Під час виступу в ООН у нього трусилися кінцівки.
Росія атакувала Грозу 5 жовтня
- У той день окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер" по селу на Харківщині. Росіяни поцілили по будівлі, в якій кафе межувало з магазином.
- На момент удару у магазині були покупці, а у кафе проходили поминки. Також люди перебували й біля будівлі.
- В результаті російського теракту понад пів сотні людей загинуло. 10 жовтня стало відомо, що кількість жертв зросла до 53 осіб. Декілька місцевих жителів досі вважаються зниклими безвісти.
- Ідентифікація тіл триває. Серед загиблих є ціла родина. У селі Гроза всього проживало близько 300 людей.