Росіяни обстріляли цивільний об’єкт на Харківщині. Десятки людей загинули.

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Десятки людей загинули

Близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району, де було багато цивільних людей, повідомили в Харківській облдержадміністрації.

Зараз на місці продовжують працювати рятувальники. Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 49 загиблих людей, серед них хлопчик 6 років. 7 людей, зокрема 1 дитина, отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу. Розбір завалів ще триває.

Станом на 17:10 глава МВС Ігор Клименко заявив, що кількість загиблих у селі Гроза зросла до 50 людей.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що за попередніми висновками, по закладу вдарили "Іскандером".

Тим часом місцева прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Розбір завалів триває, загиблих може бути більше / Фото Харківська облпрокуратура

Деталі трагедії від МВС

У кафе в селі Гроза на Харківщині проходив поминальний обід, саме тому в місці зібралась така велика кількість людей. У селі Гроза проживало 330 мешканців. З кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цьому поминальному обіді. Загалом на момент удару у кафе перебували близько 60 людей.

Чим вдарили росіяни поки невідомо. Це була важка ракета, можливо керована авіаційна бомба, можливо фугасна. Наразі невідомо точно, зазначив глава МВС Ігор Клименко.

Повністю розбита будівля магазину і кафе. Коли говорити про тих громадян, які отримали важкі поранення, то слід зауважити, що вони перебували безпосередньо не в кафе цього магазину, але на відстані 50 і більше метрів. Лікарі наразі борються за їхні життя, уточнив міністр.

Росіяни вдарили по місцевій лікарні у Бериславі

Зранку 5 жовтня окупанти обстріляли Херсонщину. Під ворожим вогнем опинився Берислав. Ворог влучив у лікарню. Унаслідок удару вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також пошкоджено машини швидкої допомоги. На щастя, загиблих немає. Втім, відомо про двох постраждалих. Це медпрацівники. В одного з них – 60-річного водія швидкої – перелом ноги та поранення голови. 39-річний фельдшер дістав контузію.

Перед цим у місцевій владі повідомляли, що ворог завдав пʼять авіаударів в районі міста Берислав.

У прокуратурі уточнили, що наразі вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.