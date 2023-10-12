Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зранку 12 жовтня, через тиждень після атаки.

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За даними ОВА, жінка померла вчора. Відтак, станом на сьогодні внаслідок удару по селу Гроза загинули вже 56 людей.

"Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка", – написав Синєгубов.

Головне про удар росіян по Грозі

5 жовтня в обід окупанти завдали ракетного удару, імовірно "Іскандером-М", по кафе-магазину в селі Гроза, де відбувалися поминки з нагоди перепоховання українського військового.

Удар по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Вчора, 11 жовтня, СБУ повідомила, що встановила навідників. Це двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які до липня 2022 року служили у місцевій поліції. Під час окупації селища вони перейшли на сторону ворога, а перед деокупацією втекли до Росії, де зараз і перебувають.