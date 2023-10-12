Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 12 октября, через неделю после атаки.

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Женщина скончалась вчера. Следовательно, по состоянию на сегодняшний день в результате удара по селу Гроза погибли уже 56 человек.

"Вчера вечером в реанимации скончалась 53-летняя женщина", – написал Синегубов.

Главное об ударе россиян по Грозе

5 октября в обед оккупанты нанесли ракетный удар, предположительно "Искандер-М", по кафе-магазину в селе Гроза, где происходили поминки по случаю перезахоронения украинского военного.

Удар по селу Гроза стал самым массовым по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России.

Вчера, 11 октября, СБУ сообщила, что установила наводчиков. Это два местных жителя – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые до июля 2022 года служили в местной полиции. Во время оккупации поселка они перешли на сторону врага, а перед деоккупацией сбежали в Россию, где и сейчас находятся.