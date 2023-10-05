Россияне обстреляли гражданский объект на Харьковщине. Десятки человек погибли.

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Десятки человек погибли

Около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района, где было много гражданских людей, сообщили в Харьковской облгосадминистрации.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели. На сегодня из-под завалов извлекли тела 49 погибших людей, среди них мальчик 6 лет. 7 человек, в том числе 1 ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. Разбор завалов продолжается.

По состоянию на 17:10 глава МВД Игорь Клименко заявил, что количество погибших в селе Гроза выросло до 50 человек.

Министр внутренних дел уточнил, что по предварительным выводам, по заведению ударили "Искандером".

Между тем, местная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством.

Разбор завалов продолжается, погибших может быть больше / Фото Харьковская облпрокуратура

Детали трагедии от МВД

В кафе в селе Гроза на Харьковщине проходил поминальный обед, именно поэтому в месте собралось такое большое количество людей. В селе Гроза проживало 330 человек. Из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде. Всего в момент удара в кафе находились около 60 человек.

Чем ударили россияне пока неизвестно. Это была тяжелая ракета, возможна управляемая авиационная бомба, возможна фугасная. Пока неизвестно точно, отметил глава МВД Игорь Клименко.

Полностью разбито здание магазина и кафе. Если говорить о тех гражданах, которые получили тяжелые ранения, следует отметить, что они находились непосредственно не в кафе этого магазина, но на расстоянии 50 и более метров. Врачи борются за их жизнь, уточнил министр.

Россияне ударили по местной больнице в Бериславе

Утром 5 октября оккупанты обстреляли Херсонщину. Под вражеским огнем оказался Берислав. Враг попал в больницу. В результате удара полностью уничтожен четвертый этаж, еще один – частично. Также повреждены машины скорой помощи. К счастью, погибших нет. Впрочем, известно о двух пострадавших. Это медработники. У одного из них – 60-летнего водителя скорой – перелом ноги и ранение головы. 39-летний фельдшер получил контузию.

Перед этим местная власть сообщила, что враг нанес пять авиаударов в районе города Берислав.

В прокуратуре уточнили, что уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.