Небензя цинічно заявив, що Росія завдала удару по кафе у Грозі через те, що там ховали "високопоставленого націоналіста". Він цинічно заявив, що на фотографіях з жертвами всі тіла нібито – чоловіки призовного віку.

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Росія намагається виправдати удар по Грозі

Росія визнає, що завдала удару по кафе в Грозі й намагається бодай якось виправдати свою терористичну атаку, під час якої загинуло понад 50 людей.

Небензя цинічно назвав загиблих "нацистами". Свій текст він читав з листка, який постійно тримав у руках. Завдяки цьому можна помітити, що у нього трусились кінцівки. Вочевидь, він сам розумів, що на весь світ намагається виправдати знищення невинних людей.

У момент удару (в кафе у Грозі – 24 Канал) там проходили похорони одного з високопоставлених українських націоналістів. Зрозуміло, у них брало участь безліч його спільників-неонацистів. Невипадково на знімках, опублікованих у соцмережах одразу після удару, майже всі тіла належать чоловікам призовного віку,

– заявив він під час засідання ООН.

Що варто знати про удар по кафе в Грозі