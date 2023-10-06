Місцева жителька крізь сльози розповідає, що у кожному будинку стоятиме не одна труна. В селі нині залишилися одиниці, передає 24 Канал.
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Людей в селі майже не лишилося
У мережі опублікували відео, як місцева жителька розповідає про жахливі втрати після терористичної російської атаки. Вона наголосила, що все своє життя вона провела в селі Гроза й знала усіх, хто помер від рук окупантів.
Жінка крізь сльози розповіла, що зараз у населеному пункті залишилися одиниці, адже в кожній сім'ї по декілька загиблих.
Однією ракетою, чи чим вони там (завдали удару – 24 Канал), похоронили все село. У кожній хаті тепер буде стояти де одна труна, а де – відразу 3 – 5 трун. Я не знаю, у нас тут лишилися одиниці,
– розповіла жінка.
Розбита горем мешканка Грози зізнається, що навіть боїться дивитися на місце, де раніше були магазин і кафе, й усіляко оминає його.
Жителька Грози розповіла про страшне горе в селі: дивіться відео
Одним ударом Росія вбила пів села
- Росія 5 жовтня завдала ракетного удару "Іскандером" по кафе й магазину в селі Гроза, що у Куп'янському районі на Харківщині. Там саме прощалися з військовим Андрієм Козирем.
- Нині в селі завершили розбір завалів. Наразі відомо про 52 загиблих унаслідок ракетного удару росіян. Серед жертв – 6-річний хлопчик.
- Відомо, що у селі Гроза проживало близько 330 осіб. Після терористичного удару Росіян горе прийшло в кожну сім'ю, адже загинув кожний шостий житель.
- Нині в СБУ встановлюють, хто міг скоригувати ракетний удар по кафе й магазину в населеному пункті. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що сама будівля була відносно маленькою, а удар – дуже точним. Через ці факти виникають підозри, що у росіян був навідник.
- У прокуратурі Харківської області також припускають, що, можливо, росіяни думали, що у будівлі були українські військові. Проте на похоронах і поминках були лише цивільні, здебільшого – жінки.