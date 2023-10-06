Місцева жителька крізь сльози розповідає, що у кожному будинку стоятиме не одна труна. В селі нині залишилися одиниці, передає 24 Канал.

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Людей в селі майже не лишилося

У мережі опублікували відео, як місцева жителька розповідає про жахливі втрати після терористичної російської атаки. Вона наголосила, що все своє життя вона провела в селі Гроза й знала усіх, хто помер від рук окупантів.

Жінка крізь сльози розповіла, що зараз у населеному пункті залишилися одиниці, адже в кожній сім'ї по декілька загиблих.

Однією ракетою, чи чим вони там (завдали удару – 24 Канал), похоронили все село. У кожній хаті тепер буде стояти де одна труна, а де – відразу 3 – 5 трун. Я не знаю, у нас тут лишилися одиниці,

– розповіла жінка.

Розбита горем мешканка Грози зізнається, що навіть боїться дивитися на місце, де раніше були магазин і кафе, й усіляко оминає його.

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