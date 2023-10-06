Местная жительница сквозь слезы рассказывает, что в каждом доме будет стоять не один гроб. В селе ныне остались единицы, передает 24 Канал.
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Людей в селе почти не осталось
В сети опубликовали видео, как местная жительница рассказывает об ужасных потерях после террористической атаки. Она подчеркнула, что всю свою жизнь она провела в селе Гроза и знала всех, кто умер от рук оккупантов.
Женщина сквозь слезы рассказала, что сейчас в населенном пункте остались единицы, ведь в каждой семье несколько погибших.
Одной ракетой, или чем они там (нанесли удар – 24 Канал), похоронили всю деревню. В каждом доме теперь будет стоять где один гроб, а где – сразу 3 – 5 гробов. Я не знаю, у нас здесь остались единицы,
– рассказала женщина.
Разбитая горем жительница Грозы признается, что даже боится смотреть на место, где раньше были магазин и кафе, и всячески обходит его.
Жительница Грозы рассказала о страшном горе в деревне: смотрите видео
Одним ударом Россия убила пол села
- Россия 5 октября нанесла ракетный удар "Искандером" по кафе и магазину в селе Гроза, что в Купянском районе Харьковской области. Там как раз прощались с военным Андреем Козырем.
- В настоящее время в селе завершили разбор завалов. Сейчас известно о 52 погибших в результате ракетного удара россиян. Среди жертв – 6-летний мальчик.
- Известно, что в селе Гроза проживало около 330 человек. После террористического удара россия горе пришло в каждую семью, ведь погиб каждый шестой житель.
- В настоящее время в СБУ устанавливают, кто мог скорректировать ракетный удар по кафе и магазину в населённом пункте. Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что само здание было относительно маленьким, а удар – очень точным. Из-за этих фактов возникают подозрения, что у россиян был наводчик.
- В прокуратуре Харьковской области также предполагают, что, возможно, россияне думали, что в здании были украинские военные. Однако на похоронах и поминках были только гражданские, в основном женщины.