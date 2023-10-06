Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сказал, что россияне могли ударить по Грозе потому что думали, что там будут наши военные. Однако оккупанты ошиблись.

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На поминках были только гражданские

Также представитель заявил, что для атаки российская армия использовала дорогостоящую и точную ракету. В то же время Чубенко подчеркнул, что мотивы удара точно неизвестны.

Возможно действительно было наведение кем-то из местных. Поскольку россияне считали, что будут военные на этих похоронах и поминках погибшего военного. Но там были только гражданские. В основном – женщины,

– отметил представитель Харьковской прокуратуры.

Число жертв от удара по кафе и магазину в Харьковской области выросла уже к 52.

Удар по Грозе: что известно