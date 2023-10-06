Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сказал, что россияне могли ударить по Грозе потому что думали, что там будут наши военные. Однако оккупанты ошиблись.
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На поминках были только гражданские
Также представитель заявил, что для атаки российская армия использовала дорогостоящую и точную ракету. В то же время Чубенко подчеркнул, что мотивы удара точно неизвестны.
Возможно действительно было наведение кем-то из местных. Поскольку россияне считали, что будут военные на этих похоронах и поминках погибшего военного. Но там были только гражданские. В основном – женщины,
– отметил представитель Харьковской прокуратуры.
Число жертв от удара по кафе и магазину в Харьковской области выросла уже к 52.
Удар по Грозе: что известно
- В четверг 5 октября около 13:15 Россия ударила по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. В момент удара в кафе проходили поминки военного. Семья мужчины также погибла во время атаки.
- Из-за трагедии в селе Гроза на Харьковщине три дня будет траур – с 6 по 8 октября. Министр внутренних дел Игорь Клименко сказал, что СБУ отрабатывает версию, которую мог быть наводчик. Кафе и магазин в деревне очень маленькие, а удар был очень точным – вероятно, его кто-то корректировал.
- Уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Харьковская областная прокуратура пообещала, что российское зло будет наказано.