Полиция уже идентифицировала 35 тел погибших. Правоохранители рассказали, сколько людей считаются пропавшими без вести.

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Три человека пропали без вести

Поздно вечером 5 октября в полиции Харьковской области сообщили, что три человека считаются пропавшими без вести.

Начальник полиции Владимир Тимошко отметил, что есть очень изуродованные тела. Чтобы идентифицировать их, нужно проводить ДНК-экспертизы. Тимошко назвал действия россиян геноцидом украинского народа.

Если есть основания полагать, что среди погибших могут быть близкие, родственники или знакомые – обращайтесь в Следственное управление ГУНП в Харьковской области или в полицию по месту жительства. Мы организовываем проверку, в частности, путем проведения соответствующих экспертиз,

– подчеркнул начальник полиции Харьковщины.

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Количество жертв в Грозе снова возросло

К сожалению, утром 6 октября стало известно, что количество жертв в Грозе возросло.

Глава ОВА сообщил, что в больнице из-за полученных травм умер один человек.

В результате ракетного удара по магазину и кафе в селе на Харьковщине погибли 52 человека.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.