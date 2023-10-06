Военный был похоронен на военном кладбище на Днепропетровщине, поэтому сын воина решил перезахоронить отца в родном селе. Во время его поминок россияне убили всю семью погибшего воина.
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Сын и отец в первые дни пошли на войну
Андрей вместе с сыном Денисом в первые дни полномасштабного вторжения вернулись из Польши, чтобы встать на защиту страны.
До войны мужчины вместе находились в Польше, но в первые дни приехали во Львов и пришли в военкомат. Их отправили на обучение, а затем перебросили в Попасную в разные группы. После трех дней боевых действий отец получил смертельное ранение в шею,
– говорится в сюжете ТСН.
Денис вместе с отцом вернулись из Польши, чтобы воевать / Фото ТСН
Сын Денис продолжал защищать Украину на передовой, а в июне же уволился из армии по состоянию здоровья. После демобилизации он переехал в родную деревню Грозу, где женился.
Денис и его жена на момент удара были в кафе, они погибли / Фото ТСН
Почтить память павшего в бою воина собралось около 60 его односельчан, россияне же ударили по кафе, где проходили поминки, ракетой "Искандер".
Россия одним ударом убила полсела
- Утро 6 октября известно о 52 погибших вследствие террористического удара. Среди них – сын Андрея Денис и его жена, а также дедушка и бабушка Дениса и его теща.
- Никакого действующего военного в заведении, где проходили поминки – не было, собрались местные жители, в том числе и с детьми.
- По словам местных жителей, одним ударом оккупанты уничтожили пол села. Под завалами кафе погибли целые семьи.