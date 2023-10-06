Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко сказав, що росіяни могли вдарити по Грозі через те, що думали, що там будуть наші військові. Проте окупанти помилились.

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На поминках були лише цивільні

Також речник заявив, що для атаки російська армія використала дороговартісну та точну ракету. Водночас Чубенко наголосив, що мотиви удару достеменно невідомі.

Можливо дійсно було наведення кимось з місцевих. Оскільки росіяни вважали, що будуть військові на цих похоронах і поминках свого товариша. Але там були лише цивільні. Здебільшого – жінки,

– зазначив речник Харківської прокуратури.

Кількість жертв від удару по кафе та магазину на Харківщині зросла вже до 52.

Удар по Грозі: що відомо