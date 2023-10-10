Руководитель следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов опроверг российский фейк о погибших в Грозе. Он рассказал правду о жертвах агрессии России в Харьковской области.

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Что сказали в Нацполиции

Болвинов заявил, что в тот трагический день в Грозе перезахоронили тело Андрея Козыра. Он защищал Украину в рядах ВСУ и погиб в 2022 году возле Попасной.

Правоохранитель подчеркнул, что Андрей Козырь не был высокопоставленным чиновником и не занимал высокие ступени в ВСУ. По его словам, погибший украинский воин был местным жителем, а на его поминках собрались тоже местные жители.

Все они погибли из-за российской ракеты. Это простые люди. Пенсионеры, учителя, медики, друзья. Все погибшие и раненые – гражданские люди. Среди них нет ни одного погибшего или раненого военнослужащего,

– заметил он.

Что этому предшествовало

Постпред России при ООН Василий Небензя недавно признал, что страна-агрессорка намеренно ударила по селе Гроза. Российский дипломат попытался оправдать эту атаку циничным способом.

Небензя заявил, что в этом селе якобы хоронили высокопоставленного украинского националиста. По его словам, на похоронах вроде бы было "множество его сообщников-неонацистов".

Стоит заметить, что кремлевский прихвостень зачитывал фейк с бумажки. Во время выступления в ООН у него тряслись конечности.

Россия атаковала Грозу 5 октября