На опубликованных фотографиях видны ряды могил. Там похоронят местных жителей, убитых российскими оккупантами. Взрыв в кафе раздался, как только люди вошли и сели за поминальный стол. Украина уже знает, откуда оккупанты запустили ракету.

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Кладбище в поселке "Гроза" сегодня,

– подчеркнул Доброносов.

В Грозе похоронили супругов

В селе Гроза простились с Николаем и Татьяной Андросовичами. Супруги погибли в результате террористического удара по кафе, где совершались поминки за военным. Чтобы провести родителей в последний путь, приехала дочь Екатерина.

Она так весела была, душа компании. Я уверена, что они остались там душой компании. Я с мамой утром говорила, она говорила: "Я все новости узнаю и приду тебе расскажу". Видите ли, не перезвонила. Мне уже другие позвонили, сказали, что случилась беда,

– рассказала девушка.

Друзья супругов также пришли, чтобы попрощаться с Николаем и Татьяной. Вспоминают, что они пережили оккупацию, а погибли от российской ракеты.

Гроза готовится к массовым похоронам. Там расчистили заросли у местного кладбища.