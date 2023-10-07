Об этом сообщил начальник следственного управления полиции в Харьковской области. В настоящее время идентифицировали тела 48 погибших.
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Идентификация тел погибших продолжается
Четыре тела жертв террористического удара россиян еще не идентифицировали.
Сергей Болвинов отметил, что специалисты продолжают работу. Уже отобрали и разработали образцы ДНК 16 родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков прогоняют через ДНК-комплекс "АNDE".
Российская ракета разорвала людей так, что криминалисты и следователи имеют десятки таких фрагментов – тщательно работают с каждым, собирая погибших буквально по кусочкам,
– подчеркнул начальник следственного управления.
На месте удара нашли еще фрагменты тела
- Баллистической ракетой "Искандер" российские террористы ударили по магазину и кафе, где проводили поминки за погибших Героем.
- В маленькой деревне Гроза проживало всего 300 человек. Теперь у каждом доме будет стоять гроб. А у некоторых несколько.
- 6 октября глава Харьковской ОВА сообщил, что количество жертв может возрасти. На месте обстрела нашли фрагменты тела. Идет идентификация.
- Украине уже известно, откуда запустили ракету российские захватчики.