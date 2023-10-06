Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня, 6 октября. По его словам, на месте атаки продолжают работать соответствующие службы.

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На месте попадания вражеской ракеты в селе Гроза продолжают работать спасатели и милиционеры. Специалисты разбирают завалы, идет тщательный осмотр места. Сегодня были найдены еще фрагменты тела. В настоящее время продолжается идентификация,

– сообщил Синегубов.

На место атаки в селе Гроза приносят свечи и цветы / Фото Харьковской ОВА

Пока известно о 52 погибших в результате удара россиян / Фото Харьковской ОВА



На месте продолжают работать спасатели / Фото Харьковской ОВА​ Сегодня на месте атаки нашли части тела, жертв может быть больше / Фото Харьковской ОВА

Тела невозможно опознать

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что многие тела, которые находят спасатели на месте удара невозможно опознать без анализа ДНК.

"Ищем и находим остатки тел погибших в Грозе. Многих невозможно опознать без анализа ДНК", – отметил Сергей Болвинов.

Россия одним ударом убила пол села