Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні, 6 жовтня. За його словам, на місці атаки продовжують працювати відповідні служби.

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На місці влучання ворожої ракети у селі Гроза продовжують працювати рятувальники та правоохоронці. Фахівці розбирають завали, триває ретельний огляд місця. Сьогодні було знайдено ще фрагменти тіла. Наразі триває ідентифікація,

– повідомив Синєгубов.



На місце атаки в селі Гроза приносять свічки та квіти / Фото Харківської ОВА



Наразі відомо про 52 загиблих унаслідок удару росіян / Фото Харківської ОВА



На місці продовжують працювати рятувальники / Фото Харківської ОВА

Сьогодні на місці атаки знайшли частини тіла, жертв може бути більше / Фото Харківської ОВА

Тіла неможливо опізнати

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що багато тіл, які знаходять рятувальники на місці удару неможливо опізнати без аналізу ДНК.

"Шукаємо та знаходимо рештки тіл загиблих в Грозі. Багатьох неможливо опізнати без аналізу ДНК", – зазначив Сергій Болвінов.

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