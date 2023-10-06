В настоящее время Украине уже известно, откуда оккупанты запустили ракету. Детали Роман Семенуха – заместитель председателя Харьковской ОВО рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Обратите внимание "Плачут и ходят от тела к телу": болезненные кадры, сделанные после удара по Грозе

Пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь. Кроме того, известно о пропавших без вести. Среди них – староста села.

Гроза готовится к массовым похоронам

В настоящее время Гроза и соседний населенный пункт Шевченковое готовятся к массовым похоронам. В Грозе расчищают заросли у местного кладбища. Там должны выкопать около 40 могил. Рассказывают, что погибли целые семьи. Люди даже не успели сесть за поминальный стол, когда раздался взрыв.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших в селе Гроза. Сегодня вся Украина – с вами! Вечная память тем, чьи жизни забрала Россия.

Спасательные работы в Грозе уже завершились. Люди приносят на место трагедии цветы.