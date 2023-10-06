Наразі Україні вже відомо, звідки окупанти запустили ракету. Деталі Роман Семенуха – заступник голови Харківської ОВА розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу "Плачуть і ходять від тіла до тіла": болючі кадри, зроблені після удару по Грозі

Наразі вже завершені перші слідчі дії. Росіяни забрали життя 52 людей. Постраждалі наразі перебувають у складному стані. Лікарі борються за їхнє життя. Окрім того, відомо про зниклих безвісти. Серед них – староста села.

Гроза готується до масового похорону

Наразі Гроза та сусідній населений пункт Шевченкове готуються до масового похорону. У Грозі розчищають хащі біля місцевого кладовища. Там мають викопати приблизно 40 могил. Розповідають, що загинули цілі родини. Люди навіть не встигли сісти за поминальний стіл, коли пролунав вибух.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих у селі Гроза. Сьогодні вся Україна – з вами! Вічна пам'ять тим, чиї життя забрала Росія.

Рятувальні роботи у Грозі вже завершили. Люди приносять на місце трагедії квіти.