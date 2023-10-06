Наразі Україні вже відомо, звідки окупанти запустили ракету. Деталі Роман Семенуха – заступник голови Харківської ОВА розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу "Плачуть і ходять від тіла до тіла": болючі кадри, зроблені після удару по Грозі
Наразі вже завершені перші слідчі дії. Росіяни забрали життя 52 людей. Постраждалі наразі перебувають у складному стані. Лікарі борються за їхнє життя. Окрім того, відомо про зниклих безвісти. Серед них – староста села.
Гроза готується до масового похорону
Наразі Гроза та сусідній населений пункт Шевченкове готуються до масового похорону. У Грозі розчищають хащі біля місцевого кладовища. Там мають викопати приблизно 40 могил. Розповідають, що загинули цілі родини. Люди навіть не встигли сісти за поминальний стіл, коли пролунав вибух.
Рятувальні роботи у Грозі вже завершили. Люди приносять на місце трагедії квіти.