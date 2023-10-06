Олександр – місцевий житель – розповів, що після вибуху почав телефонувати братові, а тоді вирушив на місце трагедії. Перші декілька годин він збирав тіла частинами. Навіть не відразу було зрозуміло: жертва – чоловік чи жінка.

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Через декілька годин Олександр знайшов під завалами тіла брата та його дружини.

Місцеві жителі вважають, що міг бути коригувальник удару. Водночас, хто це, наразі припущень немає.

Ну а як? Уявіть, вони тільки зайшли всі. Тільки сіли. І одразу – бах,

– розповів Володимир – інший місцевий житель.

На кладовищі займають місця для цілих родин

Наразі у селі Гроза готуються до масового похорону. Поблизу місцевого кладовища розчищають хащі. Там мають викопати близько 40 могил. Місця займають для цілих родин.

Жертвами трагедії стали 52 людини. Серед них – жителі Грози та сусіднього Шевченкового. Окрім того, є постраждалі. Їхній стан оцінюють як важкий. Також відомо про зниклих безвісти. Серед них може бути староста села.