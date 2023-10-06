Фотографиня Donbas Frontliner поділилася жахливими кадрами після удару по селу Гроза. Родичі та знайомі вбитих плачуть й ходять від тіла до тіла.
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Росія вбила пів сотні людей
На місці, де країна-агресорка скоїла теракт, ще працюють відповідні спецслужби. Наразі відомо про загибель 52 людей. Втім, кількість жертв може зрости – рятувальники продовжують знаходити рештки тіл.
У селі на Харківщині загинули півсотні людей / Фото Donbas Frontliner
На кадрах, якими поділилася фотографиня, видно купки з тіл та шматків, які складають медики.
Над однією з них схиляється чоловік – від його товариша Юрія лишився самий обгорілий тулуб – без рук та ніг.
Чоловік плаче над тілом односельчанина / Фото Donbas Frontliner
У той день Юрій, як і з десяток його односельчан, прийшов віддати шану загиблому військовому та взяти участь у поминальному обіді, який влаштували у місцевому кафе.
Юра, як же так? Що вони з тобою зробили? За що?
– ридає чоловік над половиною тіла свого друга.
Рятувальники у сутінках розгрібають завали.
У Грозі ще працюють рятувально-пошукові служби / Фото Donbas Frontliner
Довкола ходять мешканці села, сподіваючись знайти близьких живими.
Жахливі наслідки російського терору / Фото Donbas Frontliner
Удар по кафе-магазину у Грозі: що відомо
- 5 жовтня о 13:15 росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза, що на Харківщині. За попередніми даними, окупанти використали для удару ракету "Іскандер-М".
- У знищеному кафе якраз відбувався поминальний обід за загиблим військовим. З усього села, в якому проживало 330 осіб, від кожної сім'ї були присутні по одній людині. Зокрема, родичі військового – його син – військовослужбовець з родиною.
- Слідчі припускають, що удар по кафе міг скорегувати навідник з місцевих. Росіяни могли думати, що на обіді будуть військові. Втім, насправді, у кафе та біля нього зібралися цивільні, переважно жінки.
- Наразі відомо про 52 загиблих та 6 поранених. Кількість жертв може зрости – знайшли рештки ще одного тіла.