Фотограф Donbas Frontliner поделилась ужасающими кадрами после удара по селу Гроза. Родственники и знакомые убитых плачут и ходят от тела к телу.

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Россия убила полсотни человек

На месте, где страна-агрессорка совершила теракт, еще работают соответствующие спецслужбы. Пока известно о гибели 52 человек. Впрочем, количество жертв может возрасти – спасатели продолжают находить остатки тел.

В селе на Харьковщине погибли полсотни человек / Фото Donbas Frontliner

На кадрах, которыми поделилась фотография, видны кучки из тел и кусков, которые составляют медики.

Над одной из них склоняется мужчина – от его товарища Юрия осталось только обгоревшее туловище – без рук и ног.

Человек плачет над телом односельчанина / Фото Donbas Frontliner

В тот день Юрий, как и десяток его односельчан, пришел отдать почтение погибшему военному и принять участие в поминальном обеде, который устроили в местном кафе.

Юра, как же так? Что они с тобой сделали? За что?

– рыдает мужчина над половиной тела своего друга.

Спасатели в сумерках разгребают завалы.

В Грозе еще работают спасательно-поисковые службы / Фото Donbas Frontliner

Вокруг ходят жители села, надеясь найти близких живыми.

Ужасные последствия российского террора / Фото Donbas Frontliner

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