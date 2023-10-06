Сейчас возле кладбища в Грозе расчищают чащи. Владимир Андросович – мастер коммунального предприятия – рассказал, что выкопать нужно приблизительно 40 могил.

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Мы качаем канализацию и даем зимой тепло – а такая работа у нас впервые. Мастер нашего предприятия и бухгалтер были на поминках,

– рассказал мужчина.

Похоронят погибших на территории двух кладбищ: в Грозе и соседнем Шевченковском (на поминках были и люди оттуда).

Люди не успели сесть за стол, когда раздался взрыв

Собравшиеся на поминки даже не успели сесть на стол, когда Россия нанесла террористический удар. Погибли целые семьи. В частности, в списке жертв может быть староста Грозы. Пока он – пропавший без вести. В целом по состоянию на 6 октября пропавшими без вести считаются четыре человека. Среди них – двое детей.

Идентификация погибших продолжается. В общей сложности Россия забрала жизни 52 человек. В то же время, предупреждают, что количество погибших может возрасти: на месте трагедии нашли фрагменты тел.