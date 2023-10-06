Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил последнюю информацию о ракетном ударе по селу Гроза в Харьковской области. Сегодня, 6 октября, первый день траура в Харьковской области по погибшим при обстреле "Искандером" сельского кафе-магазина.

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Апдейт от полиции

По его словам, пропали без вести четыре человека, из них двое детей. Возможно, они среди неопознанных. Шесть раненых в тяжелом состоянии.

Также он рассказал о работе полицейских: они осматривают место происшествия дополнительно, отбирают ДНК у родственников погибших и пропавших без вести, осматривают тела погибших, а также, что очень важно, устанавливают лиц, которые могут быть причастны к теракту.

Владимир Тимошко пообещал в дальнейшем информировать о подробностях. 24 Канал также следит за развитием событий и будет оперативно сообщать о деталях, которые будут становиться известными.

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