Правоохранители напомнили, что из-за обстрела россиянами села Гроза Купянского района в Харьковской области объявили трехдневный траур. Он продлится с пятницы 6 октября по воскресенье 8 октября.
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О чем сообщили в полиции
Поисковые работы завершены. От удара "Искандера" погибли 55 человек, в том числе 8-летний мальчик. Три человека считаются пропавшими без вести, 6 пострадавших находятся в больнице,
– написали там.