Правоохранители напомнили, что из-за обстрела россиянами села Гроза Купянского района в Харьковской области объявили трехдневный траур. Он продлится с пятницы 6 октября по воскресенье 8 октября.

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Поисковые работы завершены. От удара "Искандера" погибли 55 человек, в том числе 8-летний мальчик. Три человека считаются пропавшими без вести, 6 пострадавших находятся в больнице,

– написали там.

Обратите внимание! Относительно возраста мальчика разная информация: одни источники сообщают, что ему было 8 лет, другие – что 6. Также в сообщении сначала говорилось об идентификации 37 человек из 55, впоследствии сообщение исправили: оно содержало данные о 51 идентифицированном из 51, то есть все тела были опознаны. Потом сообщение отредактировали до 35 опознанных. По состоянию на 23:06 в нем идет речь о 37 идентифицированных.

Если есть подозрение, что среди погибших в селе Гроза могут быть ваши родственники или знакомые, правоохранители призывают обращаться в Следственное управление ГУНП в Харьковской области или полицию по месту жительства. В таком случае организуют проверку и проведут экспертизы, чтобы подтвердить или опровергнуть личность погибшего.

Последствия обстрела села Гроза / Фото Нацполиции Харьковской области

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко назвал обстрел села геноцидом.

Все, что известно об обстреле

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